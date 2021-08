Justitie wil 600 miljoen extra voor aanpak misdaad

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie wil 600 miljoen extra budget om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Onder meer voor preventie, aanpak van corruptie en een bredere inzet van kroongetuigen.

Aanpak

Procureur-generaal Theo Hofstee is bij het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de misdaadbestrijding. Hij wil 600 miljoen extra voor aanpak én preventie van de georganiseerde misdaad. Het OM wil zware criminaliteit ‘stevig terug dringen en beter beheersbaar maken’, zegt hij zaterdag tegen EenVandaag.

Geen grip

Over de drugscriminaliteit: ‘We hebben er niet voldoende grip op’, aldus Hofstee. ‘We onderscheppen wel steeds meer, in Rotterdam en ook op Schiphol, maar er moet echt veel meer gebeuren op het terrein van samenwerking, extra opsporing en vergroting van de weerbaarheid, want het is echt veel teveel.’

Beter beschermen

Het OM wil ook kroongetuigen beter beschermd gaan inzetten: ‘We gaan de kringen rond de kroongetuigen nog beter beschermen, we gaan daar meer naar kijken dan we in het verleden hebben gedaan’, zegt hij.

Aandacht

Justitie wil dat er aandacht is voor de maatschappelijke aanpak van het probleem, vooral bij projecten in de wijken en bij de jeugd: ‘De mensen die betrokken zijn bij die projecten, zeggen dat het succesvol is bij de verbetering van die wijken. En successen bij de jeugd, daar gaat het om. Jeugd moet niet bezwijken voor het foute verdienmodel.’