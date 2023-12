Juwelentransport beroofd door meerdere overvallers

Connect on Linked in

Meerdere overvallers hebben aan het einde van de ochtend een bezorger van een juwelier klemgereden en overvallen in Diemen. Dit bericht de Amsterdamse stadszender AT5 dinsdagmiddag.

Bedreigd

De bezorger is bedreigd met meerdere vuurwapens en moest zijn bestelbus afstaan, bij het Bergwijkpark in Diemen. Of en hoeveel juwelen er in de bus lagen is nog niet duidelijk, meldt AT5.

Klem

De bezorger reed rond 11.30 op de Dubbelinkdreef ter hoogte van het Bergwijkpark toen hij werd klemgereden. Onder bedreiging van de vuurwapens moest de bezorger uit de bestelbus, een grijze Mercedes, stappen. De overvallers zijn er vervolgens met de bus vandoor gegaan. De bezorger raakte niet gewond.

De politie vraagt getuigen die de overval hebben zien gebeuren of die de bestelbus na de overval in de buurt hebben zien rijden om zich te melden.