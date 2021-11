‘Kabinet overweegt inzet militairen bij Marengo-proces’

Connect on Linked in

Om de beveiligingsmaatregelen rond het strafproces Marengo te kunnen bolwerken is het kabinet in gesprek met het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, politie en betrokken burgemeesters over de inzet van militairen. Dat melden bronnen aan de NOS. Het Marengo-proces tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten is één van verschillende zwaarbeveiligde strafprocessen die een zware wissel trekken op de inzet van politie. Er zijn alleen al voor een zitting van Marengo honderden agenten nodig.

Op straat

Het kabinet maakt zich grote zorgen over die zware extra taak voor de politie, die hoogstwaarschijnlijk de komende jaren zal blijven of zelfs uitbreiden. Het gaat om bewaking van de gerechtsgebouwen, de transporten van de verdachten van en naar de gevangenissen en persoonsbeveiliging van advocaten, rechters, officieren van justitie en getuigen. Krijgsmachtdeel de Koninklijke Marechaussee wordt al ingezet voor verschillende taken rond strafprocessen.

Volgens de NOS is het mogelijk dat militairen een taak krijgen op straat rond beveiligde gerechtsgebouwen. Ook wordt de inzet van militair materieel besproken. De NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is eindverantwoordelijke voor de beveiliging rondom de processen.

Schiphol

Het Marengoproces loopt in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Daarvoor zijn relatief veel beveiligers nodig. Maar het eenvoudiger te beveiligen Justitieel Complex Schiphol is volgend jaar al goeddeels volgeboekt, met onder meer de MH17-zaak en het Holleeder-proces.

De beveiligde zittingscapaciteit kan pas in de loop van de komende jaren worden uitgebreid. Er is een complex in aanbouw in Vlissingen. Verder wordt gedacht aan een nieuw complex op bedrijventerrein Business Park Amsterdam-Osdorp, bij de EBI in Vught, en in Lelystad.