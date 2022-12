Kampenaren (20, 21) opgepakt voor bezit zeven vuurwapens

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft woensdagavond twee mannen van 20 en 21 uit Kampen aangehouden voor het bezit van zeven vuurwapens. In het voertuig waar de twee in reden, troffen agenten vier vuurwapens aan, waaronder één doorgeladen handvuurwapen. Bij doorzoekingen in de woningen van de verdachten zijn nog drie vuurwapens, luchtdrukwapens, een ploertendoder, messen, munitie en een kogelwerend vest aangetroffen.

Open tas

Tijdens een onopvallende surveillance reden politieagenten woensdagavond op de A50 van Arnhem richting Apeldoorn toen een auto met ongeveer 160 km/u hen passeerde. Bij Loenen gaven de agenten een stopteken om de bestuurder aan te spreken op zijn snelheid. In het voertuig zagen zij bij de bijrijder een open tas met daarin twee vuurwapens liggen. Hierop zijn de mannen aangehouden.

Bij de doorzoeking van de auto troffen agenten nog een vuurwapen en munitie aan. Bij fouillering van de 20-jarige man werd een doorgeladen vuurwapen aangetroffen.

Doorzoekingen

Bij doorzoekingen in de woningen van de verdachten in Kampen vond de politie woensdagnacht nog drie vuurwapens, luchtdrukwapens, een ploertendoder, messen, munitie en een kogelwerend vest. Deze goederen en het voertuig zijn in beslag genomen.

De twee verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.