Kapsalon in Almere beschoten

In Almere is zondagnacht een kapperszaak beschoten. De schietpartij vond rond 02.30 plaats aan de Eddastraat in Almere Poort. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Er raakte niemand gewond.

Op de kapsalon zijn meerdere schoten gelost. Een getuige zag twee verdachten wegrijden op een scooter en schakelde de politie in. Bij de kapsalon werden meerdere kogelhulzen gevonden.

Er zijn geen verdachten aangehouden. De politie zoekt getuigen en is een onderzoek gestart. Over een motief voor de beschieting is nog niets bekend.