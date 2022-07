Keith Bakker weer op vrije voeten

Connect on Linked in

De Amsterdamse verslavingsdeskundige Keith Bakker is met onmiddellijke ingang in vrijheid gesteld door het gerechtshof. In hoger beroep kreeg hij anderhalf jaar cel voor ontucht met een minderjarig meisje. Het hof acht verkrachting niet bewezen en verlaagde de eerder door de rechtbank opgelegde straf van 4½ jaar. Omdat Bakker die tijd al in voorarrest had doorgebracht, mag hij onmiddellijk zijn biezen pakken en de gevangenis verlaten.

Meisjes

Bakker werd eerder veroordeeld voor verkrachting van verschillende meisjes die bij hem onder behandeling waren voor eetstoornissen. Hij kreeg in 2012 vijf jaar wegens ontucht en verkrachting. De rechtbank achtte Bakker destijds drie keer schuldig aan verkrachting en vier keer aan ontucht. Bakker mocht tevens zijn beroep als hulpverlener gedurende tien jaar niet uitvoeren. Dat deed hij toch, waarbij hij opnieuw sex had met een minderjarig meisje dat aan hem was toevertrouwd. Daarbij vond het hof dat er geen sprake was van dwang, waardoor niet van verkrachting kon worden gesproken, maar omdat het meisje minderjarig was, wel van ontucht.

Verslavingen

Bakker kwam in de jaren tachtig naar Amsterdam, waar hij verslaafd raakte aan heroïne. Hij wist met veel charme en overtuigingskracht telkens weer mensen geld afhandig te maken om in zijn verslaving te voorzien. Later ging hij zelf verslaafden helpen door een afkickkliniek op te richten, ‘Smith & Jones’. Ook ging hij mensen met allerlei andere psychische problemen helpen. Hij was daar zeer succesvol mee en kreeg enkele seizoenen een eigen tv-programma, ‘Family Matters’ bij de NCRV.