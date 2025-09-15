 Meteen naar de content
15 september 2025

Kerkraadse woning doorzocht in onderzoek naar kofferbakdode Scherpenseel (D)

De politie heeft vorige week een woning in Kerkrade doorzocht in het onderzoek naar de dood van een 46-jarige man wiens lichaam op 29 juli 2025 werd aangetroffen in een uitgebrande auto in Scherpenseel (Duitsland). In de zaak werd een dag na de vondst van het lichaam in Duitsland een verdachte aangehouden. Deze 22-jarige man uit Landgraaf wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. Hij had die avond een afspraak met het slachtoffer.

De doorzoeking in Kerkrade vond vorige week plaats bij een woning aan de Heistraat. In de omgeving van de Heistraat verrichtte de politie aanvullend buurtonderzoek.

