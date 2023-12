Kerstman-undercover valt drugspand in Peru binnen

Connect on Linked in

In Peru heeft de politie een inval gedaan bij een drugsbende, waarbij een agent zich verkleedde als Kerstman. Het leidde tot twee aanhoudingen.

Beeld: een screenshot van de undercover-Kerstman in Peru

Moker

De agent was als Kerstman verkleed om niet op te vallen in een buurt waar de politie te snel zou opvallen. Op een filmpje is te zien hoe de agent met een moker de deur van een pand inslaat. Het zijn beelden die afgelopen zaterdag zijn gedeeld door de politie in Peru, en verspreid door persbureau Reuters.

Op de achtergrond in de film beklimmen twee politiemensen een trap, om het pand van boven binnen te gaan.

Infiltreren

De politie laat weten dat de undercover-agent was gebruikt om een onveilige buurt in de omgeving van de hoofdstad Lima te infiltreren, zonder dat bewoners de politie op konden merken.

Het ging om een agent van de plaatselijke tactische divisie van de recherche, die bekend staat als de ‘Green Squad’.

De inval leidde tot twee arrestaties, het ging om twee mannen van 25 en 32, die worden verdacht van het verkopen van cannabis en cocaine.

Het was niet de eerste keer dat de Peruvaanse politie een verkleedde agent inzette om arrestaties te verrichten. In 2022 voerden agenten een actie uit, gekleed in kostuums van de Kerstman en enkele elven.

Bekijk hier de beelden op CNN.