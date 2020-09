“Ketelbouwers” door arrestatieteam opgehaald

Print This Post

De politie in Tilburg heeft dinsdag zes arrestaties verricht in een onderzoek naar een netwerk dat ketels ten behoeve van drugslabs voor de productie van synthetische drugs produceert. De arrestaties waren in woningen en bedrijfspanden in Tilburg, Den Haag, Rotterdam, Nootdorp en Den Bosch.

Het netwerk zou aan meerdere drugsproductielocaties verspreid over het hele land hebben geleverd.

Voor het produceren van synthetische drugs is apparatuur, kennis en expertise nodig. Cruciaal hierin zijn ketels want zonder die ketels is er geen synthetische drugsproductie mogelijk.

Volgens de politie worden de laatste jaren de ketels steeds professioneler en is er sprake van schaalvergroting.