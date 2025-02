12 februari 2025

Keylow krijgt levenslang voor Eris-moorden (UPDATE)

Delano “Keylow” R. (54) is voor de moorden in het liquidatieproces Eris in hoger beroep door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tot levenslang veroordeeld. Ook Jermaine “Boris” B. (42) en Feno “BIG” D. (39) kregen levenslange celstraf. Het Openbaar Ministerie had in het hoger beroep vijf keer levenslang geëist.