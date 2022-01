OM eist vijf maal levenslang tegen hoofdverdachten liquidatieproces Eris

Print This Post

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen vijf hoofdverdachten in het omvangrijke liquidatieproces Eris, rond leden van motorclub Caloh Wagoh. Het gaat om Delano “Keylow” R. (51), leider van de motorclub, oudgediende Greg R. (73), Jermaine B. (38), Feno D. (36) en Willem B. (34). Tegen andere verdachten is tot 30 jaar cel geëist.

Dodenlijst

In totaal staan 21 verdachten terecht voor betrokkenheid bij vijf liquidaties en verschillende moordpogingen en -opdrachten. Twee verdachten (Guyno O. en Ferrel T.) staan om juridische redenen in een aparte zaak terecht. Ridouan Taghi was volgens het OM de belangrijkste opdrachtgever die het meest betaalde. Volgens de recherche en kroongetuige Tony de G. stonden er zo’n vijftig namen op een dodenlijst.

Ongekend

Het geweld van de criminele organisatie was volgens het OM ongekend. Volgens de officier van justitie werd “met een simpel chatberichtje op een pgp-telefoon beslist over leven en dood”. ‘En anderen waren bereid deze moordopdrachten uit te voeren. Door de aanhouding van de verdachten is de liquidatie-organisatie een halt toegeroepen’, aldus het OM.

Justitie sprak verder van een handel in mensenlevens als verdienmodel. Volgens het OM legt onderzoek Eris de werkwijze bloot van een “uiterst meedogenloze organisatie, die doodde in opdracht”. ‘In zeven maanden tijd werden vijf mannen tegen betaling in koelen bloede vermoord’.

‘Dood en verderf’

Tegen vijf hoofdverdachten is levenslang geëist. Delano “Keylow” R. (51), leider van motorclub Caloh Wagoh en oprichter van de Haagse straatbende Crips, was volgens justitie “de spil, oprichter en leider van de moordcommando’s”. ‘Hij zette anderen onder druk en was verantwoordelijk voor dood en verderf.’

Volgens het Openbaar Ministerie heeft R. zich schuldig gemaakt aan vijf keer medeplegen moord, meerdere keren het medeplegen van voorbereiding tot moord, een poging tot het uitlokken van moord, het meerdere keren medeplegen van poging tot doodslag, het bezit van wapens en het leidinggeven aan een criminele organisatie.

Pgp-gesprekken

Keylow werd volgens justitie benaderd door opdrachtgevers. Dit zou blijken uit pgp-gesprekken die hij voerde en ook foto’s en filmpjes die hij met een andere telefoon daarvan maakte en op een laptop opsloeg. Op die manier kon de politie later ook precies lezen welke moordopdrachten hij allemaal had binnengekregen.

Feno D. is volgens het OM onder meer schuldig aan twee moorden, het uitlokken van andere moorden en deelname aan een criminele organisatie.

Jermaine B. was volgens het OM de tussenpersoon tussen Taghi en Delano R. en is onder meer schuldig aan medeplegen moord en het medeplegen van voorbereidingen voor andere moorden.

Willem B., alias Worcc, is volgens justitie een van de vertrouwelingen van Delano R. en volgens het OM schuldig aan medeplegen van één en voorbereiden van vier moorden. Hij was een poosje woordvoerder van Caloh Wagoh.

Raadgever Greg R.

Oudgediende Greg R. had volgens het OM de rol van raadgever binnen de motorclub. Hij werd gezien zijn status in het criminele milieu “Triple OG” genoemd en is volgens het OM schuldig aan onder meer uitlokken en medeplegen moord en medeplegen van voorbereiding moord en doodslag.

20 tot 30 jaar cel

De andere verdachten hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan minstens het medeplegen van één van de moorden, en soms ook de voorbereiding van andere levensdelicten of het plegen van ander zwaar geweld zoals het schieten op een woning. De strafeisen tegen hen variëren van 20 tot 30 jaar cel.

Tegen Radesjh S. eist het OM 30 jaar cel. Moriën J. moet als het aan justitie ligt 28 jaar de gevangenis in. Tegen Michel K., Gwensley G., Orphan P. en Ferhan Y. eist het OM 26 jaar cel. Tegen Marcano M., Roël T. en Reaginon A. eist justitie respectievelijk 25, 24 en 23 jaar cel. Ryan K. en Clide van M. hoorden 22 jaar cel tegen zich eisen. Ferman D. en Patrick S. moeten als het aan justitie ligt 21 en 20 jaar de cel in.

Kroongetuige

Het OM eist tegen kroongetuige Tony de G. tien jaar celstraf, zoals in augustus 2021 al bekend werd. In de overeenkomst met De G. werd eerder vastgelegd dat het OM een straf zal eisen van twaalf jaar in plaats van de voorgenomen eis van 24 jaar. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zou normaal gesproken twaalf jaar gevangenisstraf netto acht jaar zitten betekenen. Maar door het ingaan van de nieuwe wet op 1 juli 2021 zou twaalf jaar neerkomen op tien jaar zitten.

Onderzoek Eris startte toen voormalig Caloh Wagoh-lid Tony de G. als medepleger van één liquidatie geen uitweg meer zag en als kroongetuige overliep naar justitie. Hij ging verklaren over de motorclub en volgens justitie ondersteunen zijn verklaringen de vele ontsleutelde pgp-gesprekken die tijdens het onderzoek naar boven zijn gekomen.

Uitspraak

In de komende weken komen de advocaten van de verdachten aan het woord. Daarna zal de rechtbank het onderzoek sluiten en op 5 juli uitspraak doen.