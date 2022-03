Kickbokser helpt bij aanhouding mogelijke inbrekers

Connect on Linked in

In Landsmeer, even noordelijk van Amsterdam-Noord, zijn maandagmiddag drie mannen door de politie aangehouden omdat ze ervan worden verdacht een inbraak te hebben willen plegen. Het was buurtbewoners opgevallen dat een verdachte auto in de buurt een huis in de gaten leek te houden. Onder meer kickbokser Melvin Manhoef zette de achtervolging in.

Er ontstond een achtervolging waarbij uiteindelijk de auto met de drie mannen van de weg is gereden. De drie werden in bedwang gehouden totdat de politie arriveerde.

Het incident gebeurde aan de Van Beekstraat in Landsmeer. Op Facebook hadden buurtbewoners elkaar gewaarschuwd voor een Nissan Micra. Een man zou door de ramen van een huis hebben gegluurd en een stukje papier tussen een deurpost hebben geplaatst.

Bij de achtervolging werd flink gas gegeven. De burgeraanhouding verliep niet zachtzinnig. De carrosserie van verschillende voertuigen liep schade op. In de Nissan werd door de politie inbrekersgereedschap gevonden.