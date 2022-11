Kilo’s wiet en speed op zolderwoning in Tilburg, bewoonster opgepakt

Print This Post

De politie heeft zaterdag in een woning aan de Kwaadeindstraat in Tilburg 4,5 kilo wiet en 3,5 kilo amfetamine gevonden. De bewoonster is opgepakt.

De woning aan de Kwaadeindstraat werd door agenten bezocht naar aanleiding van een melding via Meld Misdaad Anoniem afgelopen week. De tipgever vermoedde een wietkwekerij in de woning. Op zolder brandt een vreemd licht en de bewoners hebben geen inkomen maar wel een dure auto.

De politie startte een nader onderzoek in de woning nadat de bewoonster de agenten binnen liet. Op zolder werden zakken vol wiet en amfetamine gevonden. In totaal ging het om 4,5 kilo wiettoppen en 3,5 kilo amfetamine. De bewoonster is direct aangehouden, meldt de politie.