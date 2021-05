‘Kind bijna geraakt door kogels bij afrekening Enschedese drugsmilieu’

Connect on Linked in

Bij een vermoedelijke afrekening in het Enschedese drugsmilieu is zaterdagmiddag rond 17.30 op de Lintveldebrink een spelend kindje ternauwernood ontkomen aan afgevuurde kogels. Ook het beoogde doelwit werd niet geraakt. Dat vertellen buurtbewoners aan RTV Oost.

Twee schoten

Volgens een ooggetuige was er sprake van een ruzie tussen inzittenden van een witte auto en een wijkbewoner op de Lintveldebrink in Enschede. De wijkbewoner gooide stenen en/of glazen voorwerpen richting de witte auto, waarna één van de inzittenden uitstapte en op de man schoot.

Omstanders hoorden zeker twee schoten. Het doelwit bleef ongedeerd, evenals een kindje dat binnen enkele meters van de schietpartij aan het spelen was. De schutter rende vervolgens terug naar de auto en nam plaats op de bijrijdersstoel, waarna de auto met hoge snelheid wegreed.

Kogelgaten in garage

RTV Oost schrijft dat het beoogde doelwit iets verderop in dezelfde wijk woont. In een garagedeur op de Lintveldebrink – waar het doelwit dekking zocht – zijn kogelgaten te zien. Volgens omwonenden is de schietpartij een afrekening in het drugscircuit. De man die ontsnapte aan de kogels zou voor 88.000 euro aan drugs naar België hebben weggebracht. Zijn opdrachtgevers zouden dat geld naar verluidt niet hebben gekregen.

Onrust

In de wijk is het vaker onrustig. Volgens buurtbewoners vinden er vele drugsdeals en witwasconstructies plaats. Vanuit de politiek is al aangedrongen op actie.

In november 2020 vond er een steekpartij plaats in een flatwoning aan de Lintveldebrink. Daarbij raakte een man zwaargewond.