Kind gewond bij schietpartij metrostation in Amsterdam-Zuidoost

Bij een schietpartij bij metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost is maandagavond rond 20.18 een kind gewond geraakt. De minderjarige is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is met onder meer een helikoper op zoek naar twee verdachten. Volgens een getuige zou een klein kindje onbedoeld in haar voet zijn geraakt bij een ruzie tussen twee groepen.

De politie is bezig met een onderzoek en de omgeving is afgezet. Via Burgernet wordt opgeroepen om uit te kijken naar twee getinte mannen van rond de 25 jaar met kort haar. Een van hen draagt neongele mouwen en de ander een jack met wit, donkerblauw en rood.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ook een motief voor de ruzie tussen de twee groepen is nog niets bekend.

Minderjarige gewond bij #schietpartij bij metrostation #Kraaiennest in #Amsterdam-Zuidoost. Volgens een getuige zou een klein kindje onbedoeld zijn geraakt bij een ruzie tussen groepen pic.twitter.com/x7CGBLhwhq — Michel van Bergen (@mvbergen) May 10, 2021

De recherche is op zoek naar getuigen die meer gezien hebben en mogelijk over camerabeelden beschikken. Weet u meer? Neem dan contact op met 0900 8844. Liever anoniem? Neem dan contact op met 0800 7000. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) May 10, 2021