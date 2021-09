Kind PSV-spits werd door overvaller onder schot gehouden (VIDEO)

Connect on Linked in

Een jong kind van PSV-voetballer Eran Zahavi werd, tijdens de overval in de woning van het gezin op 9 mei, onder schot gehouden. De vrouw van Zahavi was tijdens de overval thuis in Amsterdam-Buitenveldert met vier jonge kinderen. De politie toonde in het programma Opsporing Verzocht dinsdag beelden van de twee vermoedelijke daders. De twee kwamen en gingen op de fiets. Ze sloegen toe even na 15.00 tijdens de wedstrijd Willem II – PSV.

Trap op

Ook de echtgenote van Zahavi werd bedreigd met een vuurwapen: ‘Toen ik de deur open deed, duwde de eerste dader mij meteen naar binnen, tegen de muur aan. Achter hem kwam een andere jongen met een vuurwapen.’ De tweede overvaller liep direct de trap op om sieraden te zoeken. De kinderen waren ook boven en daar werd één van hen onder schot gehouden.

De vrouw werd vastgebonden en geslagen. Ook werd haar haar afgeknipt. De daders ondervroegen haar om meer te weten te komen over geld en sieraden die in het huis aanwezig zouden zijn.

Doorverkoop

De overvallers zijn er na een half uur met geld en spullen vandoor gegaan, onder meer drie Rolex-horloges, met aankoop- en garantiebewijzen, vermoedelijk met het idee om doorverkoop makkelijker te maken. Er is onder meer een Rolex Oyster Perpetual meegenomen. Eén van de overvallers droeg een polo met het TNT-logo.

Het gezin Zahavi wordt volgens de politie nu permanent beveiligd.