Kinderen in beschoten woning Den Bosch, schutter opgepakt

Een woning aan de Hadewychstraat in Den Bosch is zaterdagavond rond 22.45 beschoten. Naast de bewoner waren er ook kinderen in het pand aanwezig tijdens de schietpartij. Niemand raakte gewond. Zondagochtend is een 31-jarige man uit Ammerzoden (Gelderland) door een arrestatieteam aangehouden in Den Haag. Het gaat vermoedelijk om een ruzie in de relationele sfeer.

In het raam en het kozijn van de appartementenwoning aan de Hadewychstraat zaten vier kogelinslagen. Op straat werden vier kogelhulzen aangetroffen. De politie heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan en was met zeker tien eenheden aanwezig. ‘Omstanders zagen het gebeuren en daar namen wij een getuigenverklaringen van op. Uit de meeste verklaringen bleek dat er meerdere verdachten en een personenauto bij het incident waren betrokken,’ meldt de politie.

De politie was in de omgeving op zoek naar de dader. Die werd uiteindelijk gevonden in Den Haag. Het gaat om een 31-jarige man uit Ammerzoden. Een langlopend conflict in de relationele sfeer zou mogelijk het motief zijn geweest van de beschieting, meldt de politie zondagmorgen.