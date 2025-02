Kinderen opgepakt in onderzoek neerschieten 11-jarige jongen

Beperkingen De jongen werd neergeschoten in een aan de Asterlo in Rotterdam-Zuid.

De verdachten zijn jongens van 12, 13 en 15 jaar uit Rotterdam, een 14-jarige meisje uit Rotterdam, een 14-jarige jongen uit Maarsbergen en een 16-jarige jongen uit Enschede. Bij elke verdachte wordt individueel zijn of haar rol bij dit incident onderzocht. De verdachten zitten nu allen in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

Knal

Uit onderzoek is inmiddels vast komen te staan dat de jongen is neergeschoten en niet neergestoken. Er was in eerste instantie twijfel over de aard van de verwondingen van het 11-jarige slachtoffertje.

Agenten gingen op 16 februari rond 19.10 af op een melding van een harde knal die gehoord was in een woning aan de Asterlo. Agenten troffen daar de zwaargewonde jongen aan in de woning. Hij moest worden gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.