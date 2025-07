8 juli 2025

Klaas Otto over de onbekende kant van detentie (VIDEO)

Langdurige detentie is ingrijpend voor de crimineel en zeker ook voor naasten en eventuele kinderen. Brabander Klaas Otto (57) is een ervaringsdeskundige: hij is door de rechtbank veroordeeld voor witwassen, afpersing, bedreiging en mishandeling (zijn hoger beroep is nog gaande). In een opmerkelijk interview met een therapeute onthult hij hoe een isolatie van anderhalf jaar hem tot op de rand van zelfmoord dreef.