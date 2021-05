Klaas Otto vrijgesproken van opdracht tot zware mishandeling

Connect on Linked in

De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, is gisteren door de rechtbank in Breda vrijgesproken van de aanklacht van mishandeling van voormalige bendelid Clement H.

De rechter ging in de uitspraak mee met de officier van Justitie, die eerder aangaf niet genoeg bewijs te zien dat Otto in 2016 de opdracht tot de mishandeling had gegeven. Drie anderen werden wel veroordeeld voor het geweld tegen Clement H., een voormalig lid van No Surrender, de inmiddels door de rechter verboden motorclub. Dit meldt BN De Stem.

Clement H. werd op 6 mei 2016 zwaar mishandeld tijdens de begrafenis van Janus de Visser, prominent lid van No Surrender, en de vader van Otto’s rechterhand. H. werd meegevoerd naar een doodlopend pad in het bos, en daar afgetuigd. Hij verloor het bewustzijn en brak een onder- en bovenbeen, zijn kaak en zijn oogkas. Hij werd later gedwongen om terug te keren naar de begrafenis, waar hij iedereen moest vertellen dat hij een motorongeluk had gehad.

Op camerabeelden viel te zien dat Otto tijdens de eerdere mis in Bergen op Zoom overleg had met enkele leden van de club. ‘Zo gaan we het doen. Laten we het snel doen’, kon een liplezer via camerabeelden uit zijn mond opmaken. Daaruit zou blijken dat Otto opdracht tot de mishandeling had gegeven.

De rechter noemde de mishandeling ‘zeer gewelddadig’, aldus BN De Stem. ‘En respectloos dat dit tijdens een begrafenis gebeurde. Desondanks vroeg de officier van Justitie vrijspraak in de zaak wegen gebrek aan bewijs. De door Otto uitgesproken woorden zijn volgens het Openbaar Ministerie niet genoeg aanwijzing voor een veroordeling. De rechter sloot zich hierbij aan. Niet duidelijk is wat het motief was voor de zware mishandeling.