Klapdag: tientallen invallen en arrestaties na kraken Exclu Messenger

De opsporingsdiensten hebben wederom een aanbieder van versleutelde communicatie voor criminelen gekraakt. Het gaat volgens de politie en het Openbaar Ministerie om Exclu Messenger, dat zichzelf ‘het meest geavanceerde communicatieplatform’ noemt. Tijdens een gezamenlijke actie werden op 79 locaties invallen verricht, waarbij 42 verdachten zijn aangehouden in onder meer Nederland, Duitsland en België.

‘Meest geavanceerd’

Onder de aangehouden verdachten zijn zowel gebruikers, als ook eigenaren en beheerders van de dienst Exclu Messenger. Politie en justitie konden vijf maanden meelezen met versleutelde berichten die criminelen naar elkaar stuurden. Exclu Messenger belooft op zijn website ‘de meest geavanceerde coderingsprotocollen ter wereld’ te hebben die ervoor zorgt ‘dat niemand toegang krijgt tot uw gegevens’.

Het onderzoek naar de cryptocommunicatiedienst begon in april 2022. Ook Eurojust en Europol participeerden in het onderzoek, evenals de opsporingsinstanties in Italië, Zweden en Frankrijk. Het Duitse Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz startte in juni 2020 ook een onderzoek naar Exclu, waardoor in Nederland bewijsmateriaal is verzameld.

Drugslabs en cocaïnewasserij

In het onderzoek naar de gekraakte berichtenservice deed de politie in Nederland en in België op 79 locaties invallen. Daarbij zijn 42 verdachten aangehouden. Ook in Duitsland waren arrestaties. Bij de enorme politieactie zijn twee drugslabs en een cocaïnewasserij aangetroffen. Daarnaast werden er meerdere kilo’s soft- en harddrugs, grondstoffen voor drugs, vuurwapens, munitie, meer dan 4 miljoen euro cash, diverse luxe goederen, dure horloges, voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag genomen.

Mega-operatie

In Gelderland waren er invallen in Dodewaard en op twee locaties in Doetinchem, onder meer in een motorzaak. Ook in Rotterdam, Vaassen, Apeldoorn, Tilburg, Hilvarenbeek, Breda, Oss, Berlicum en Kerkdriel zijn meerdere locaties binnengevallen. In Vaassen werd een drugslab aangetroffen. Op één van de locaties in Tilburg zou een prominent ex-lid van Satudarah wonen.

In Hilvarenbeek werd een paardenloods binnengevallen. In het Brabantse Lith was er een inval op een woonwagenkamp. In Enschede viel een arrestatieteam binnen bij een metaalrecyclebedrijf. Er zijn ook verdachten in Almere en Lissabon (Portugal) aangehouden binnen het onderzoek.

750 gebruikers in Nederland

Exclu is een cryptocommunicatiedienst waarmee gebruikers elkaar heimelijk versleutelde berichten kunnen sturen, buiten het zicht van politie en justitie om. Het betreft een app die op smartphones kan worden geïnstalleerd en daarna geactiveerd met een licentie van 800 euro voor zes maanden gebruik. Exclu maakt het mogelijk om berichten, foto’s, notities, gesproken memo’s, chatconversaties en video’s met andere gebruikers uit te wisselen. De dienst wordt door de eigenaren en beheerders geprezen om zijn hoge mate van veiligheid. Naar schatting kent de app zo’n 3000 gebruikers waarvan 750 in Nederland.

Op dit moment kan niemand meer gebruikmaken van de diensten van Exclu.