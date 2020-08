Klassieke ontsnapping met lakens uit Oklahoma County Jail (VIDEO)

Connect on Linked in

In Oklahoma County Jail (VS) zijn vrijdag twee gevangenen op klassieke wijze ontsnapt door lakens aan elkaar te knopen en van de twaalfde verdieping naar beneden te klimmen. Eén gedetineerde brak daarbij zijn been en kon worden aangehouden. De ander is nog voortvluchtig.

De twee celgenoten klommen door hun raam vanaf de twaalfde verdieping in de gevangenis in Oklahoma en klauterden naar beneden met aan elkaar geknoopt beddengoed. De verdachte die zijn been brak werd al snel gearresteerd toen hij probeerde een auto te stelen. De andere man die vastzit voor moord is nog voortvluchtig en wordt gezocht door de autoriteiten. De politie heeft beelden vrijgegeven van de klassieke ontsnapping.