Klassieke ontsnappingspoging PI Alphen aan den Rijn faalt

Connect on Linked in

Een poging om met aan elkaar geknoopte lakens te ontsnappen uit de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn, in de nacht van dinsdag op woensdag, is mislukt. Rond 03.00 probeerde een gedetineerde de muur te bereiken waar het “lakentouw” was opgehangen. Dat mislukte, hij werd op het terrein van de inrichting aangehouden.

(Beeld MediaTV)

De man had een raam weten te ontzetten en was zo buiten zijn cel gekomen. De lakens hingen vanaf het dak, over de gevangenismuur en het hek aan de zijde van de Maximabrug, dat is een doorgaande weg die langs de muur en het hekwerk van de PI loopt.

De politie heeft één verdachte gearresteerd.

Op de nabij gelegen Genielaan is een auto aangetroffen die volgens de politie verband zou kunnen houden met de ontsnappingspoging.