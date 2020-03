‘Klepper en Mieremet boden AK-47’s aan F-Siders’

Connect on Linked in

In het boek Utrecht Hooligans dat begin maart verscheen, staat dat F-Siders na de rellen in Beverwijk als vergelding een kist Kalasjnikovs kregen aangeboden van de beruchte Amsterdamse criminelen Sam Klepper en John Mieremet. Dat werd geweigerd omdat er dan een grens zou worden overschreden. Bij de massale veldslag tussen hooligans van Ajax en Feyenoord in 1997 overleed Ajax-fan Carlo Picornie (35).

‘Off the record’

De anekdote staat in het voorwoord dat is geschreven door misdaadjournalist Bas van Hout. Hij maakte in 1998 voor Veronica de docureeks De Harde Kern, waarbij hij verschillende harde kernen van Nederlandse voetbalclubs volgde en interviewde. Van Hout sprak ‘off the record’ met een aantal F-Siders omdat de harde kern niet mee wilde werken.

Over de ‘Slag bij Beverwijk’ schrijft Van Hout: ‘Ooggetuigenverslagen, F-Siders die de klauwhamer neer hadden zien komen op de schedel van Picornie. Ook dat ze een kist met Kalasjnikovs aangeboden hadden gekregen van de beroepscriminelen Sam Klepper en John Mieremet. Om de score weer gelijk te stellen. Ze weigerden deze geste beleefd, zo gek waren ze nu ook weer niet. Instinctief realiseerden ze zich dat er dan een grens zou worden overschreden. Journalistiek was het doodzonde om dit te laten liggen, maar de afspraak was: niet publiceren. Daar hebben we ons aan gehouden.’

Onno Kuut

Van Hout, die ook de harde kern van FC Utrecht belichtte, noemt de docureeks De Harde Kern ‘een van de boeiendste ervaringen uit mijn loopbaan als misdaadjournalist’. Hij verhaalt ook over Twente-hooligan Onno Kuut die hij in een auto interviewde en twaalf jaar later gemarteld en geliquideerd werd teruggevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij maakte deel uit van het beruchte moordcollectief de Tattookillers. ‘Een alleraardigst jochie. Hij wilde gezien en gerespecteerd worden. Uiterst timide vertelde hij over zijn avonturen bij de harde kern van FC Twente. Het had iets liefs, iets onschuldigs. Vechtpartijtje hier, knokpartijtje daar.’

Kopstukken verschillende generaties

In het boek Utrecht Hooligans van Daniel M. van Doorn en Evert van der Zouw vertellen de schrijvers de geschiedenis van de oudste harde kern van Nederland. Dankzij hun kennis en betrokkenheid bij de groep wonnen beide auteurs (die eerder het boek Crimineel Utrecht schreven) het vertrouwen van de top van de Utrechtse hooligans. Ze spraken uitgebreid met de kopstukken van de verschillende generaties, waarvan talloze schokkende verhalen over 50 jaar supportersgeweld werden opgetekend. Van de treinslopers uit de jaren zeventig tot de bikkelharde knokkers in de huidige geheime bosgevechten.