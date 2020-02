Justitie gaat in hoger beroep in moordzaak Onno Kuut

Connect on Linked in

Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de vier mannen die door justitie worden gezien als de daders van de moord op Onno Kuut. Het lichaam van Kuut werd in 2009 gevonden in een ondiep graf in de duinen bij Hoek van Holland.

Justitie ziet de vier “tattoo-killers” als de uitvoerders van een gruwelijke afrekening in het criminele milieu. Voor de rechtbank was levenslange celstraf geëist, maar het bewijs houdt in de zaak niet over, het was te weinig in de ogen van de rechtbank van Rotterdam. Een van de verdachten onttrok zich kort voor de uitspraak aan zijn electronisch toezicht die hem in een andere zaak was opgelegd. De vier waren in de zaak-Kuut niet in voorlopige hechtenis.

Oud-Satudarah-voorman Michel B. was overigens ook verdachte in de zaak, hij is ook op vrije voeten. Ook een Britse man was verdachte.

