Klopjacht na dode en zeven gewonden bij steekpartijen in Birmingham

Bij vier steekpartijen in een populair uitgaansgebied in de Britse stad Birmingham zijn zaterdagnacht één dode en zeven gewonden gevallen. De politie is bezig met een klopjacht op de dader. Er is geen aanwijzing voor een terreurdaad.

De politie werd rond 00.30 (lokale tijd) gealarmeerd dat er iemand was neergestoken. Vlak daarna kwamen meldingen binnen van soortgelijke steekpartijen op verschillende locaties in het stadscentrum. Eén man overleed, een andere man en vrouw liepen ernstige verwondingen op, vijf anderen raakten ook gewond. Zij verkeren niet in levensgevaar.

De politie denkt dat één dader voor de verschillende steekpartijen verantwoordelijk is en is bezig met een klopjacht. Het gaat om een man, maar verder kan de politie nog niets zeggen over zijn identiteit.

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.

We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after.

— West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020