Klopjacht op duo na schietpartij in Maastricht (VIDEO)

Op de Franciscus Romanusweg in Maastricht vond vrijdagmiddag een schietpartij plaats. Daarbij raakte voor zover bekend niemand gewond. Op beelden die via social media rondgaan is de schietpartij te zien. Een arrestatieteam is bezig met een zoektocht naar de verdachten.

Vier schoten

Over het incident kwamen verschillende meldingen binnen. Het schietpartij gebeurde rond 17.45. Getuigen zagen hoe twee jongemannen gezamenlijk oplopen en vervolgens wegrennen in de richting van de Wilhelminabrug. Dan lijkt één van de twee zijdelings van zich te schieten en vervolgens richting de ander. In totaal klinken er vier schoten.

Burgernetactie

De politie heeft ter plaatse onderzoek verricht en is in de omgeving op zoek gegaan naar de twee verdachten. Ook vindt onderzoek plaats naar wat zich ter plaatse precies heeft afgespeeld. Naar aanleiding van het incident is een burgernetactie opgestart.

Eén verdachte heeft een blanke/licht getinte huidskleur en de ander is blank. Beiden hebben donker haar en droegen donkere kleding, donkere schoenen met een lichte zool.

De politie zegt de beelden op social media mee te nemen in het onderzoek.