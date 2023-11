Kmar: Schipholmedewerkers gearresteerd voor drugssmokkel

Connect on Linked in

Zeven mensen die werkzaam waren op de luchthaven Schiphol zijn gearresteerd omdat ze verdachte zijn in een onderzoek van de Koninklijke Marechaussee naar internationale smokkel van harddrugs.

Azië

Volgens de Marechaussee zijn de aanhoudingen het resultaat van onderzoek na de ontdekking van zendingen ‘harddrugs’ door lokale autoriteiten in landen in Azië in juni 2023. Mogelijk gaat het om cocaïne die vanuit Schiphol is verscheept of in transit was.

De drugs werden aangetroffen in dozen in het laadruim van vliegtuigen afkomstig van Schiphol, met een gewicht van enkele tientallen kilo’s per zending. Deze vondsten leidden tot het opstarten van het opsporingsonderzoek. In totaal zijn vijf zendingen onderschept: vier in Azië en één in oktober op Schiphol zelf.

Rolverdeling

De Kmar ziet voor de verdachten een rolverdeling in het smokkelproces, variërend van het vervoeren van de drugs naar de luchthaven tot aan het faciliteren van het plaatsen van de drugs in het laadruim van de vliegtuigen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Haarlem. Er zijn nog meer verdachten in beeld in het onderzoek.