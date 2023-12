Knallen, lichtflitsen en rook bij plofkraak in Amstelveen

Connect on Linked in

In Amstelveen heeft zaterdagochtend een plofkraak plaatsgevonden op een geldautomaat. Er is veel schade. Niet duidelijk is of er ook geld is buitgemaakt.

Beeld: de schade bij de plofkraak in Amstelveen zaterdagochtend (foto Michel van Bergen/Mizzle Media)

Beschadigd

De pui van het pand met de Geldmaat aan de Van der Hooplaan is zwaar beschadigd. Meerdere lampen in de omgeving zijn gesneuveld.

De geldautomaat was rond half vijf in de ochtend het doelwit van de plofkraak. Rond 04.35 uur kreeg de politie meerdere telefoontjes binnen van buurtbewoners die enorme knallen hoorden, gevolgd door lichtflitsen en een grote hoeveelheid rook.

Weggereden

Getuigen geven aan dat zij kort na de knallen twee jonge mannen hebben zien lopen die daarna op een donkere scooter zonder scherm zijn weggereden in de richting van de Sportlaan. De politie heeft met meerdere eenheden, en een helikopter, naar ze gezocht.

Een specialist van de politie heeft onderzoek gedaan, daarnaast is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ter plaatse is gekomen. Deze heeft gecontroleerd of alles veilig is, waarna de forensische dienst van de politie sporen kon veiligstellen.