Nederlander met crystal meth en xtc vast in Duitsland

In Duitsland zit een Nederlander in voorlopige hechtenis op verdenking van bezit van crystal meth en xtc pillen. Hij is al op 5 november gearresteerd maar de Duitse politie zegt de zaak pas nu naar buiten te brengen om lopend onderzoek niet in gevaar te brengen. De man is in de avond van 5 november kort na 20.30 met zijn auto gecrasht na een achtervolging in de buurt van de stad Koblenz.

A61

Hij reed in de auto in zuidelijke richting op de A61 toen agenten van de Douane zijn auto wilden controleren. De bestuurder gaf geen gehoor aan de stoptekens en gaf gas. Samen met de politie zetten de agenten de achtervolging in. De Nederlander verliet de snelweg en maakte korte tijd later een ongeluk. Maar zijn auto was leeg toen de agenten aankwamen. De 50-jarige Nederlander werd kort daarna in de buurt aangehouden.

8,5 kilo pillen

In de kofferbak van het voertuig vonden de douanebeambten een plastic zak met een kristalachtige witte stof, die methamfetamine bleek te zijn. Een verzegelde emmer bevatte ongeveer 8,5 kilogram xtc-pillen. De straatwaarde van de drugs is ongeveer 280.000 euro, volgens de Douane in Koblenz.

De bestuurder was onder invloed van drugs.