Koffer meegenomen bij liquidatie Rotterdam

Bij de dodelijke schietpartij op maandag 13 september in Rotterdam is door de daders (of daders) een koffer meegenomen. De politie maakte dinsdagavond bekend dat het slachtoffer de 57-jarige Esmat Kasim is. Hij werd rond 23.00 op de Laantjesweg in Rotterdam-Zuid volgens de politie ‘koelbloedig neergeschoten’.

Omwonenden sloegen direct alarm en een ambulance arriveerde snel maar Kasim overleed ter plekke. De politie denkt dat er meerdere personen bij het schieten betrokken kunnen zijn geweest. Ook vermoedt de politie dat de dader of daders na het schieten in een auto de Beverstraat uit zijn gereden.

Kasim liep toen hij werd neergeschoten vanuit de plaatselijke moskee in de richting van de Mediamarkt. Hij had op dat moment een lichtkleurige koffer bij zich. Deze koffer is na het schietincident door iemand meegenomen. Wat de inhoud van de koffer kan zijn geweest zegt de politie niet.