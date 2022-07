Kogel belandt in kamer 1-jarig kind bij schietpartij in Den Haag

Connect on Linked in

Bij een schietpartij bij een woning aan de David Blesstraat in Den Haag is donderdagnacht een kogel in een kamer terechtgekomen waar een 1-jarig kind lag te slapen. Niemand raakte gewond. Dat meldt de politie vrijdag.

Het schietincident vond donderdagnacht tussen 03.45 en 04.00 plaats in de Haagse Schilderswijk. De politie kwam af op een melding dat een bewoner knallen had gehoord. Ter plaatse is een kogelinslag aangetroffen.

Niemand raakte gewond. Wel raakte een woning beschadigd. Een door het raam geschoten kogel kwam terecht in een kamer waar een 1-jarig kind lag te slapen.

Of de woning doelgericht werd beschoten of dat er buiten een schietpartij plaatsvond, is niet helemaal duidelijk. De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen.