Kogel in kinderkamer na beschieting woning Rotterdam-Zuid

Een woning aan het Lodewijk Pincoffsplein in Rotterdam-Zuid is woensdagnacht onder vuur genomen. Een van de kogels belandde in de slaapkamer van een kind. Er raakte niemand gewond.

De bewoners van het appartement ontdekten rond 05.30 dat hun woning meerdere malen was beschoten. Toen zij poolshoogte namen, bleken er meerdere kogels in de woning terecht te zijn gekomen, waaronder in de slaapkamer van een kind.

De politie is bezig met een onderzoek naar de beschieting. Er is nog niemand aangehouden. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.