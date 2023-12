Kogelgaten in huis gevonden na gehoorde schoten

Connect on Linked in

Een bewoonster van een woning in IJmuiden heeft in de nacht van woensdag op donderdag kogelgaten in haar huis aangetroffen, nadat er op de avond al schoten waren gehoord.

Schoten

Het gaat om een melding van schoten in de Warmenhovenstraat in IJmuiden, op woendagavond, rond 22.25 uur. De politie controleerde ter plaatse een aantal mensen op verboden wapenbezit, maar ontdekte geen sporen van schoten, en ging uit van afgestoken vuurwerk.

Kogelgaten

Later in de nacht meldde een bewoonster dat zij kogelgaten had aangetroffen bij haar woning. Er zaten meerdere kogelgaten in haar voordeur en in de keukenramen. Er is niemand bij het incident gewond geraakt.

De bewoonster heeft aangifte gedaan van vernieling. De politie voerde een buurtonderzoek uit, en ze deed sporenonderzoek.