Kogelgaten in ruit en man beschoten in Rotterdam

Connect on Linked in

In Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een schoonheidssalon beschoten. Ook zou er een man zijn beschoten tijdens een incident op de avond ervoor.

Beeld: foto van de ruit van de schoonheidssalon met drie kogelgaten (foto: Media-TV)

Kogelgaten

In de ruit van de schoonheidssalon op het Weena-Zuid was even voor vier uur in de nacht een beschieting. Agenten troffen in de ruit van de salon drie kogelgaten aan. Zijn vonden daarna geen kogelhulzen op straat. Voor zover bekend is er niemand aangehouden, aldus RTV Rijnmond.

Beschoten

Een 18-jarige Rotterdam heeft vrijdagavond aangegeven te zijn beschoten in Rotterdam-Lombardijen. Hij raakte niet gewond. De schoten vielen volgens de man rond 19.30, in de Dantestraat. De man vluchtte naar huis, waarop zijn vader de politie belde. De jongen wilde desondanks geen aangifte doen. In de Dantestraat werd dezelfde avond ook een autoband lek gestoken, bericht Rijnmond.