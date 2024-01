Kogelinslag in woning Schiedam

Connect on Linked in

In een ruit van een woning aan de Jozef Oreliosingel in Schiedam is zondagavond rond 18.30 een kogelgat aangetroffen. De bewoonster trof het kogelgat aan in de ruit naast de voordeur. Vermoedelijk is haar woning een nacht eerder beschoten, zo meldt de politie maandag.



Doelwit was een woning op de eerste verdieping van een flat aan de Jozef Oreliosingel. De politie heeft zondagavond onderzoek verricht en sporen veiliggesteld. De politie zette ook de parkeerplaats voor de flat af om sporenonderzoek te doen. Er is nog geen kogelhuls aangetroffen.

Bij het incident raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen en mensen die camerabeelden en/of dashcambeelden hebben.