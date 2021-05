Kogelregen in A’dam-Slotervaart, drie verdachten opgepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

In de Maassluisstraat in Amsterdam-Slotervaart hebben twee mannen zondagavond rond 19.45 meerdere schoten gelost. Op straat liggen zeker veertien kogelhulzen, zo meldt AT5. Over eventuele gewonden is niets bekend. De politie hield even later op de Cornelis Lelylaan drie verdachten in een auto aan. In de auto werden automatische vuurwapens gevonden.

(Beeld: Het Parool)

Een geparkeerde zwarte Mercedes is door kogels getroffen. Ook zijn in ramen van een woning kogelgaten aangetroffen. Een politiehelikopter zocht in de omgeving naar de daders.

AT5 schrijft dat vlak na de schietpartij een brandende auto is aangetroffen in de August Vermeylenstraat in Amsterdam-Slotermeer. Het gaat om de vluchtauto.

Op beelden die door omwonenden zijn gemaakt is te zien dat de twee schutters na de schietpartij achterin een bestelbusje stappen dat wegrijdt. Zij werden later bij station Lelylaan opgepakt samen met de bestuurder van het bestelbusje.

De recherche is bezig met een onderzoek naar de zaak.

Cornelis Lelylaan 3 vd's aangehouden in auto met automatische vuurwapens. Auto in Maassluisstraat beschoten, vd's vluchten in auto die brandend wordt aangetroffen in de August Vermeylenstraat. Rechercheurs, Forensisch- en vuurwapenspecialisten zijn ingezet en doen onderzoek. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) May 16, 2021