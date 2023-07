Kopstuk Mexicaans drugskartel opgepakt in Spanje, verbleef ook in Nederland (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie heeft in een gezamenlijke operatie met de Colombiaanse en Amerikaanse politie in Madrid een kopstuk van het Mexicaanse drugskartel Los Zetas gearresteerd. Hij zou in Europa de belangen behartigen van het netwerk. In totaal zijn vijf mensen aangehouden en daarnaast is er beslag gelegd op 400 kilo cocaïne, 220.000 euro contant geld, twee voertuigen, tien telefoons en verschillende documenten.

Nederland

De “Europese” leider van Los Zetas zou volgens de autoriteiten een Colombiaan zijn met de bijnaam “El Repetido”. Ook zijn twee broers zouden tot dezelfde criminele organisatie behoren die zich bezighield met grootschalige cocaïnesmokkel. Drugshandelaar “El Repetido” leidde een soort zwervend bestaan in Europa, maar verbleef naar verluidt vooral in Madrid en Nederland.

Tijdens de operatie zijn 400 kilo cocaïne, 220.000 euro in contanten, twee voertuigen, tien telefoons en documentatie in beslag genomen.

Samenwerking

Volgens de Spaanse politie is het dankzij internationale samenwerking met de Colombiaanse autoriteiten gelukt om kopstukken van de in Colombia gevestigde criminele organisatie te arresteren en zo te ontmantelen in de verschillende landen waarin ze opereerde.