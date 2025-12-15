KORT maandag: ravage na explosie bij juwelier in Heemskerk

Het is niet de eerste keer dat juweliers in de regio doelwit zijn van explosies. Eerder vonden soortgelijke incidenten plaats op 8 december in Krommenie en op 26 november in Wormerveer. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze zaken.

Vermoedelijk drugslab aangetroffen na brand in Zelhem

In een bijgebouw aan de Davisweg in het Gelderse dorp Zelhem ontstond donderdagmiddag 11 december een brand. Tijdens het blussen van het vuur werden sporen van vermoedelijk een drugslab aangetroffen. Later die middag werden twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 19 en 45 jaar uit Zelhem.

De precieze betrokkenheid van deze verdachten wordt verder onderzocht. Zij zitten op dit moment nog vast, meldt de politie maandag.

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en de achtergrond van het vermoedelijke drugslab. Het specialistische team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) kwam ter plaatse om sporen veilig te stellen.