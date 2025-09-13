KORT zaterdag: 20-jarige opgepakt om onrust Beverwijk

De politie heeft nog meer verdachten op het oog. Overigens zijn er volgens de politie geen nieuwe incidenten meer geweest. Er is door de politie extra gesurveilleerd in het gebied.

Vijf aanhoudingen bij Amsterdamse schietvereniging

Bij een inval in een schietvereniging in Amsterdam-Osdorp zijn vijf mensen aangehouden. Dat heeft een politiewoordvoerder tegen AT5 gezegd. Het pand aan de Jan Rebelstraat, op enkele honderden meters van de beveiligde rechtbank, is deels ontruimd en er zijn wapens in beslag genomen.

De politie-actie in de straat op het bedrijventerrein duurt al sinds donderdag. Buiten de schietvereniging waren zwaarbewapende agenten. Er stond een politiecontainer in de straat en een team forensisch deskundigen heeft onderzoek gedaan. De politie zei tegen AT5 komende week meer informatie over de actie naar buiten te brengen.