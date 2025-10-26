KORT zondag: opnieuw tiener opgepakt voor reeks aanslagen in Helmond
In het onderzoek naar een reeks geweldsincidenten in Helmond heeft de politie vrijdagnacht een 15-jarige verdachte uit Helmond aangehouden. Net als de eerder aangehouden verdachte wordt ook deze jongen verdacht van betrokkenheid bij recente aanslagen en geweldsincidenten in de stad. De verdachte zit vast en wordt verhoord.
De afgelopen weken vonden er verschillende geweldsincidenten plaats in Helmond, waaronder een schietpartij, een beschieting van een woning en een explosie bij een woning. Op 9 oktober werd al een 19-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij zit nog vast. Welke rol de aangehouden verdachten precies hebben gespeeld bij de incidenten wordt onderzocht. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.