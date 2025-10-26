KORT zondag: opnieuw tiener opgepakt voor reeks aanslagen in Helmond

De afgelopen weken vonden er verschillende geweldsincidenten plaats in Helmond, waaronder een schietpartij, een beschieting van een woning en een explosie bij een woning. Op 9 oktober werd al een 19-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij zit nog vast. Welke rol de aangehouden verdachten precies hebben gespeeld bij de incidenten wordt onderzocht. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.