Krappe ton cocaïne gepakt in Costa Rica

Connect on Linked in

De politie heeft afgelopen zaterdag in Costa Rica 893 kilo cocaïne in beslag genomen die in een container met bananen was verstopt. De container zou vanaf de containerhaven Moín de Limón naar de haven van Setubal in Portugal op weg gaan.

Volgens het Costaricaanse ministerie van Openbare Veiligheid zijn er geen mensen zijn aangehouden in de zaak. Er loopt een onderzoek naar de herkomst van de container. In de haven van Moín wordt regelmatig een aantal containers door scanners bekeken. Deze partij cocaïne werd ontdekt nadat na binnengekomen inlichtingen was overgegaan tot een controle.

Dit jaar hebben de autoriteiten in Costa Roca 16.159 kilo cocaïne in beslag genomen, in 17 containers. Afgelopen vrijdag werden aan de Pacifische kust van Costa Rica twee bootjes onderschept die 2,6 ton cocaïne en marihuana vervoerden.