Kroongetuige beschuldigde advocaat Meijering van beïnvloeding

De kroongetuige in de Caloh Wagoh-zaak (over meerdere liquidaties in de onderwereld) blijkt een jaar geleden te hebben verklaard dat advocaat Nico Meijering hem via een medegedetineerde onder druk probeerde te zetten om geen kroongetuige te worden. Volgens Meijering is die bewering absurd en ‘aantoonbare onzin’. Pas afgelopen week is deze passage uit de verklaringen door het Openbaar Ministerie aan het dossier toegevoegd en verspreid.

Cliënt

Tony de G. werd in het najaar van 2017 aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Jaïr Wessels in Breukelen in juli van dat jaar. Daarna besloot hij om kroongetuige van justitie te worden. Hij legde verklaringen af over meerdere moorden en meerdere verdachten, vooral over Delano “Keylow” R., één van de hoofdverdachten, maar ook over Greg R., de cliënt van Nico Meijering. Nu blijkt uit een interview van Nico Meijering met het Algemeen Dagblad dat in één van de tot dusver gezwarte delen van de verklaringen van De G. de bewering voorkomt dat een mede-gedetineerde (ook een client van Meijering) aan De G. zou hebben moeten zeggen geen kroongetuige te worden – zei althans De G.. Deze M.S. zou door Meijering hiervoor zijn benaderd.

Volledige transparantie

Deze bewering is een jaar geleden in een verhoor gedaan. De officier van justitie in de zaak heeft via Meijerings kantoorgenoot Christian Flokstra excuses aangeboden. Volgens de officier is de verklaring in het dossier terecht gekomen vanwege het streven naar ‘volledige transparantie’, aldus het Algemeen Dagblad. Het Openbaar Ministerie bevestigt dit laatste nu. Advocaat Flokstra is niettemin woedend dat de verklaring in het dossier is opgedoken. De advocaten hebben het nu maar zelf naar buiten gebracht omdat het vroeg of laat toch wel in de media zou komen. Over het voegen door Openbaar Ministerie van de aanvankelijk gezwarte passage aan het dossier laten ze weten:

We kunnen deze handelswijze niet anders zien dan als een doelbewuste poging van het OM om Nico Meijering in de schijnwerpers te zetten als criminele partij in een zeer gevoelige kwestie met alle gevaarzetting van dien.

Niet serieus

Het Openbaar Ministerie zegt zaterdag in een reactie nog steeds te werken aan het checken van de verklaringen van de kroongetuige.

Volgens het kantoor Ficq & Partners had onderzoek al direct duidelijk kunnen maken dat Meijering in de bewuste periode nooit contact heeft gehad met deze medegedetineerde en is het ‘een doorzichtige leugen’. In een verklaring zeggen de advocaten dat dit deel van de verklaring van de kroongetuige duidelijk maakt ‘hoe kwetsbaar een verdachte en ook een advocaat kunnen zijn voor dit type getuige en hun lukrake beschuldigingen.’

De advocaten zeggen dat het Openbaar Ministerie aan hen heeft gezegd nog steeds geen onderzoek naar de bewering van Tony de G. te hebben gedaan. Daaruit leiden de advocaten af dat de officieren van justitie die niet (erg) geloofwaardig vonden. Ook blijken de rechercheurs in het gesprek er niet over te hebben doorgevraagd, en de advocaten stellen dat dit aantoont dat zij de bewering destijds evenmin serieus namen.