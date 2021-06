Kroongetuige had video van crimeblogger Martin Kok op zijn iPhone staan

Connect on Linked in

Op de iPhone van kroongetuige Nabil B. – die enkele weken na de moord op Martin Kok door de politie in beslag is genomen – stond een heimelijk gemaakte video van crimeblogger Martin Kok. Dat blijkt uit een proces-verbaal van de politie dat Crimesite heeft ingezien. Deze “spotters-video” is gemaakt enkele weken voordat Martin Kok op 8 december 2016 werd geliquideerd. De politie heeft de kroongetuige B. nooit vragen gesteld over dit filmpje. Pas afgelopen dinsdag heeft het Openbaar Ministerie een proces-verbaal over het bestaan van de video aan de rechtbank gestuurd.

Door @Wim van de Pol

Crimeblogger Martin Kok werd op de late avond van 8 december 2016 door een onbekend gebleven persoon met witte schoenen geliquideerd op de parkeerplaats van seksclub Bocaccio in Laren. In het Marengo-proces wordt de groep van Ridouan Taghi ervan verdacht opdracht voor deze moord te hebben gegeven.

Kroongetuige Nabil B. maakte volgens justitie samen met Taghi, en onder meer zijn vriend Mohamed Razzouki, deel uit van een groep die liquidaties pleegde. Nabil B. wordt in de Marengo-zaak wel van moorden verdacht, maar niet van de moord op Martin Kok.

In zijn 5de en in zijn 41ste verklaring spreekt B. over de moord op Kok. Er zou in de zomer van 2016 (nadat er een bom onder een auto van Kok was gevonden) door iemand aan hem zijn gevraagd of hij iemand kende die semtex voor (mogelijk) Taghi zou kunnen leveren, een verhaal dat geen gevolg krijgt. En verder vertelde Nabil B. dat hij zeer kort voor de moord op Kok in opdracht van de groep met spoed een familielid het kenteken van een auto van Kok had laten natrekken.

Nabil B. vertelde niets over een heimelijk gemaakt filmpje van het doelwit Kok dat hij in zijn telefoon had staan.

Deal maken

De recherche ontdekte dat filmpje nadat Nabil B. zich ruim een maand na de moord op Kok (op 14 januari 2017) met een wapen had laten aanhouden in Amsterdam. Hij had toen het plan een deal te maken met justitie. Hij verklaarde direct dat hij betrokken was geweest bij liquidaties en dat hij openheid van zaken wilde geven.

Hij had onder meer een Apple iPhone 6 op zak. Die telefoon werd overgedragen aan het rechercheteam dat het onderzoek 26Marengo deed, naar de liquidaties waar B. over vertelde. En ook naar de moord op Martin Kok.

Martin Kok zichtbaar

Uit een proces-verbaal dat Crimesite heeft ingezien blijkt dat de politie het videootje direct heeft gezien en veiliggesteld. Ook stelde de recherche vast dat Martin Kok zichtbaar was.

De video is gemaakt op 26 november 2016 en duurt ongeveer vijf seconden. Dat was twaalf dagen voor de liquidatie. Martin Kok is in gesprek met een vrouw in een donkere ruimte, kennelijk tijdens een feestje. Het heeft er alle schijn van dat het is opgenomen zonder dat Kok dat in de gaten had. Achteraf is vastgesteld door de politie dat de video in het Rotterdamse café “Leo’s Borrel” is opgenomen, Daar was die avond inderdaad een feest. Op de Twitter-timeline van Martin Kok staat een foto van die avond. Kok draagt dezelfde kleding als op de video. (tekst gaat verder onder reclame)

Verdachte

De recherche heeft kennelijk niets met de video gedaan. Dit ondanks dat deze video op een spotters-video lijkt, en is gevonden op de telefoon van een verdachte uit een groep die moorden zou hebben laten plegen, ook die op Martin Kok. Bovendien maakt het aantreffen van de video op de telefoon van B. de kroongetuige tot een duidelijke verdachte van de liquidatie van Kok.

Toch komt in het onderzoek Zeilboot, naar de moord op Kok, het filmpje niet voor. Kroongetuige Nabil B. is kennelijk ook niet gevraagd hoe dat belastende filmpje op zijn telefoon kan zijn terecht gekomen, en waarom.

De recherche schrijft te vermoeden dat het videootje is verstuurd vanuit een telefoon van medeverdachte Mohamed Razzouki maar dat lijkt niet te bewijzen te zijn. Volgens de politie is het filmpje op geen van de vele andere in 26Marengo in beslag genomen telefoons aangetroffen.

28 mei 2021

Opvallend genoeg is over het bestaan van het filmpje pas op 28 mei 2021, vorige week dus, een proces-verbaal gemaakt door de politie. Dinsdag is dat proces-verbaal aan de rechtbank gestuurd. Ook blijkt uit dit proces-verbaal dat in februari 2020 de bewuste iPhone 6 van Nabil B. opnieuw is geanalyseerd.

Op de zitting in het Marengo-proces van woensdag stelde Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, vragen over de video. Ze wilde met name weten waarom de politie de video ruim vier jaar onder de pet heeft gehouden, terwijl er al jaren verdachten inzake de moord op Martin Kok voor de rechtbank terechtstaan. Het Openbaar Ministerie liet op de zitting weten later op deze vragen terug te zullen komen.