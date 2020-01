Kroongetuige tegen Ridouan Taghi heeft nieuwe advocaten

Connect on Linked in

Twee nieuwe advocaten zullen Nabil B. bijstaan als kroongetuige in het Marengo-proces. Zij zullen anoniem blijven, om zodoende hun veiligheid te kunnen waarborgen. Dat meldt NRC Handelsblad. Nabil B. zat zonder advocaat na de moord op Derk Wiersum, die hem eerder bijstond.

Uniek

De identiteit van de twee advocaten is door de deken van de Orde van Advocaten gecheckt en per brief bevestigd aan de rechtbank. Die gaat ermee akkoord dat zij anoniem mogen optreden als raadslieden in het Marengo-proces. Het is volstrekt uniek dat andere procespartijen – rechters, officieren van justitie en mede-advocaten – niet op de hoogte zijn van de identiteit van advocaten. Komende week zullen de twee aan het woord komen tijdens verhoren van Nabil B. bij de rechter-commissaris.

Blunders

Om de advocaten niet in gevaar te brengen, zullen ze niet fysiek en herkenbaar aanwezig zijn bij zittingen en verhoren. Waarschijnlijk zal dit verlopen via een audioverbinding met geluidsvervorming, schrijft NRC. Ook zullen hun namen niet genoemd worden in processtukken. Althans, dat is de bedoeling. In de afgelopen maanden maakte het Openbaar Ministerie blunders bij het afschermen van gegevens uit het Marengo dossier. Een foto van Nabil B. werd tot twee keer toe verspreid onder advocaten van de verdachten.

