Kunstwerken terug via televisieprogramma

Drie kunstwerken die acht jaar geleden waren gestolen uit de woning van een Almelose kunstliefhebber zijn via een journaliste van RTL Boulevard terugbezorgd. Het ging om werken van schilder Jan Sluijters.

Bij de kunstroof werden zes doeken ontvreemd met een geschatte waarde van een miljoen euro. Drie schilderijen waren al terecht.

Verslaggeefster Monika van der Marel van Boulevard werd benaderd of ze geïnteresseerd was in de drie nog ontbrekende gestolen schilderijen. Op een carpoolplek in Zuid-Holland had ze een ontmoeting met een man met een mondkapje op die de schilderijen bij zich had en overdroeg. Van der Marel leverde de werken af bij de befaamde kunstdetective Arthur Brand.

Het motief voor het afgeven van de schilderijen aan de journaliste is onduidelijk. Formeel zijn de schilderijen nu van de verzekeraar omdat die destijds de schade heeft vergoed.

Zuidema

De drie andere werken kwamen enkele jaren gelden al terug na via een actie van privé-detective Ben Zuidema. Duitser Hans Günther S. wilde via Zuidema de eigenaar Hans Ling de werken laten terugkopen. Zuidema speelde het spel me en schakelde ook de politie in.

De politie stuurde er twee infiltranten op af. Zij deden zich voor als vrienden van de kunstverzamelaar. Drie werken kwamen zo boven water, net als werken van Frans Hals en Jacob van Ruisdael, die in mei 2011 waren gestolen uit een museum in Leerdam