L. verdacht van drie moorden en twee brandstichtingen

Fouad L., de verdachte van de Rotterdamse dodelijke schietpartijen vorige week, is door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld. Justitie verdenkt hem van drie maal moord, twee brandstichtingen en verboden wapenbezit.

Buurvrouw

De 32-jarige student aan het Erasmus MC werd net buiten het Erasmus MC door een arrestatieteam van de politie gearresteerd. Hij zou een kort daarvoor zijn buurvrouw en diens 14-jarige dochter hebben neergeschoten en daarna in het Erasmus MC een docent (43) hebben doodgeschoten.

L. had waarschijnlijk voor de schietpartij zijn eigen woning in brand gestoken. Ook in het academische ziekenhuis ontstond brand.

Over twee weken zal de raadkamer van de rechtbank oordelen over de verdere voorlopige hechtenis van L. en ook de eerste openbare zitting plannen.

Glock

In het ziekenhuis is een vuistvuurwapen gevonden. Op beelden die al eerder naar de media uitlekten is te zien dat dit een Glock 19 is. Dat is een compact pistool van hoge kwaliteit, geschikt voor een magazijn van 15 stuks 9mm kogels.

Het wapen is veel in gebruik bij overheidsdiensten en militairen overal ter wereld. Op de illegale markt worden er in Nederland bedragen van enkele duizenden euro’s voor betaald.

Op het pistool was een wapenlaser gemonteerd dat het richten vergemakkelijkt.

Het politie-onderzoek naar Fouad L. loopt nog volop.