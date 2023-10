Verdachte schutter Fouad L. moest woning uit om huurachterstand

Print This Post

De 32-jarige Fouad L., die wordt verdacht van het doodschieten van drie mensen in Rotterdam donderdag, stond op het punt om zijn woning uit te worden gezet. Hij had al zeker vier maanden geen huur betaald en de kantonrechter had op 30 augustus bepaald dat zijn huurcontract mocht worden ontbonden.

(Beeld: JBMedia)

Het AD schrijft dat Fouad L. een huurachterstand had van ruim 3000 euro. Voor de rechter was dat genoeg reden om woningcorporatie Woonbron toestemming te geven om de huurovereenkomst van de Rotterdammer te beëindigen. L. had twee weken de tijd om zijn woning aan het Heiman Dullaertplein leeg te maken en de sleutels in te leveren.

Uit verklaringen van buurtbewoners bleek al eerder dat Fouad L. geregeld voor grote overlast zorgde in de buurt.

Student geneeskunde

L. wordt verdacht van het doodschieten van zijn 39-jarige buurvrouw uit Rotterdam, haar 14-jarige dochter en een 43-jarige docent van het Erasmus MC. De eerste schietpartij vond plaats in een woning aan het Heiman Dullaertplein, de tweede was op het Erasmus MC, waar L. geneeskunde studeerde. L. stak zijn eigen woning in brand en stichtte ook brand op de Erasmus Universiteit.

Volledige beperkingen

Fouad L. zit vast in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.