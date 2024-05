Lab voor crystal meth ontdekt in Madrid (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje heeft de Nationale Politie een lab voor de productie van methamfetamine (crystal meth) ontmanteld. Het was gevestigd achter een restaurant in Madrid. In Europa komen methlabs vooral in Nederland en België voor. De laatste tijd worden er ook methlabs in Spanje ontdekt.

Stoelen

Het lab zat in een ruimte naast de keuken van het restaurant, achter een verborgen deur waar gestapelde stoelen voor stonden. Het restaurant was een steakhouse met houtskoolgrill. Volgens de Spaanse politie maskeerde de kooklucht de chemische geuren die vrijkwamen in het lab.

Hasj en cocaïne

De agenten hebben vijf mensen aangehouden, drie van hen zitten nu nog vast.

De hoofdverdachte, die de baas van het lab zou zijn geweest, is volgens de politie nog op vrije voeten.

Er is in het restaurant vijf kilo aan geperste blokken hasj, munitie en gps-bakens in beslag genomen. Na drie uur wisten specialisten van de politie een kluis te kraken, die onder meer 60.000 euro aan valse bankbiljetten bevatte.

Het onderzoek is medio 2023 begonnen, nadat de politie informatie kreeg over een groep Zuid-Amerikanen die in cocaïne handelden. De groep bracht via de haven van Valencia cocaïne richting Madrid.

Colombiaanse afkomst

De politie constateerde dat er in het restaurant ontmoetingen plaatsvonden tussen de leden van de criminele groep en hun contacten. De verdachten waren meest van Colombiaanse afkomst.

Begin mei concludeerde de recherche uit observaties dat er een aflevering van drugs bij het restaurant zou gaan plaatsvinden en mogelijk een deal.

Toen de politie er binnenviel, werd het lab ontdekt.