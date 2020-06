Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag aan het eind van de middag een inval gedaan in een loods aan het Oosteinde in Berkhout, in het buitengebied bij Hoorn. Daar werd een groot drugslab voor synthetische drugs, waarschijnlijk methamfetamine (of crystal meth).

De politie heeft verder geen enkele informatie over het onderzoek of over het lab naar buiten gebracht.